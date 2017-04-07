Cumhurbaşkanı Erdoğan Ikizlerini Kaybeden Baba Ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim güçlerinin kimyasal saldırısında 9 aylık ikizlerini, eşini ve çok sayıda akrabasını kaybeden Suriyeli Abdülhamid el-Yusuf ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında 9 aylık Aya ve Ahmed isimli ikiz bebeklerini, eşini ve çok sayıda akrabasını kaybeden Abdülhamid el-Yusuf ile görüştü.



Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraflarda Suriyeli babanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öptüğü görüldü.



(İHA)