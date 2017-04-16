Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İdam konusu) Hemen bu konuyu, Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli'yle de görüşeceğim. 'Meydanlarda hep bununla karşılaştım' diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli 'ben desteklerim' dedi, Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Ha desteklemedi... O zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız."