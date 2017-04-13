Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayan At Böyle Devrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da 35 kişilik cirit ekibi ve yüzlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.



Erzurum Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle miting alanına geçerken yola cirit ekipleri tarafından kesildi. 35 kişilik atlı cirit ekibi ve yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Bu sırada yoğun izdiham yaşandı. Kalabalık arasında bir cirit atı ise devrildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan miting alanına geçti.



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