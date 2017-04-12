Erdoğan Oyuncak Dağıtırken İzdiham Çıktı! Eskortluk Yapan Ciritçiler Yaralandı

Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şehrin girişinde atlı ciritçiler karşıladı.Ciritçiler, Erdoğan'ın otobüsüne bir süre eskortluk yaptı.

ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13.45'te Erzurum'a geldi. Şehir merkezine girişte bir grup atlı Erzurum Teknik Üniversite Kavşağı'nda Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

89 YAŞINDAKİ DEDE ATIYLA KARŞILADI

2011 yılında yapılan 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarının açılışı törenine beyaz atıyla katılan 89 yaşındaki Baki Bayraktutan da yine atıyla Erdoğan'ı karşılayanlar arasında yer aldı.

İZDİHAM ÇIKTI, ATLAR YERE DÜŞTÜ

Kısa bir süre otobüsü durdurarak bekleyenlere oyuncak atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına atlı ciritçiler eskortluk yapmak istedi. Bu sırada çıkan izdihamda atlar yere düşerken, bazı ciritçiler de hafif şekilde yaralandı.

OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum programı sebebiyle kentte olağanüstü tedbirler alındı. Polis helikopteri, kent üzerinde sürekli uçuş yaptı.



