Erdoğan Oyuncak Dağıtırken İzdiham Çıktı! Eskortluk Yapan Ciritçiler Yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği Erzurum'da otobüsünü durdurup oyuncak dağıtırken atlı ciritçiler eskortluk yapmak istedi. Bu sırada çıkan izdihamda atlar yere düştü, bazı ciritçiler de yaralandı.
Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şehrin girişinde atlı ciritçiler karşıladı.Ciritçiler, Erdoğan'ın otobüsüne bir süre eskortluk yaptı.
ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13.45'te Erzurum'a geldi. Şehir merkezine girişte bir grup atlı Erzurum Teknik Üniversite Kavşağı'nda Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
89 YAŞINDAKİ DEDE ATIYLA KARŞILADI
2011 yılında yapılan 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarının açılışı törenine beyaz atıyla katılan 89 yaşındaki Baki Bayraktutan da yine atıyla Erdoğan'ı karşılayanlar arasında yer aldı.
İZDİHAM ÇIKTI, ATLAR YERE DÜŞTÜ
Kısa bir süre otobüsü durdurarak bekleyenlere oyuncak atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına atlı ciritçiler eskortluk yapmak istedi. Bu sırada çıkan izdihamda atlar yere düşerken, bazı ciritçiler de hafif şekilde yaralandı.
OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER ALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum programı sebebiyle kentte olağanüstü tedbirler alındı. Polis helikopteri, kent üzerinde sürekli uçuş yaptı.