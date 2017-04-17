Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara Böyle Bekliyor

Referandum sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan Ankara'ya gelişi heyecanla bekleniyor.



Keçiören Belediyesi ve Pursaklar Belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'ya gelişi için Ömer Halisdemir Caddesi'ni kamyon, iş makinesi ve çöp arabalarıyla kapattı. Halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ellerinde bayraklarla heyecanla bekliyor. Havaalanından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden yol bayraklarla donatıldı. Karşılama için bekleyiş sırasında en çok dikkat çeken ise yol boyu açılan 100 metrelik bayrak oldu.



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