SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'nde Halka Hitap Etti -2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'nde Halka Hitap Etti -2
(Tür: İstanbul)
16 Nisan 2017 Pazar 23:43
(Tür:
İstanbul
)
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9509609] DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
,
Recep Tayyip Erdoğan
,
Tayyip Erdoğan
,
Recep Tayyip
,
Huber Köşkü
,
Istanbul
,
İstanbul
,
R.T.E
,
Erdoğan
6
35
32
Ankara 'Hayır' dedi, Gökçek bu tweeti attı
Davutoğlu sonuçları beğendi: Doğru karar!
Sonuçlara efkarlanıp canlı yayında sigara istedi
Sonuçların ardından AB'nin ilk açıklaması yine "şaşırtmadı"
HDP'den açıklama: Hükümet acele etmesin
Referandum sonrası dolar sert düştü!
AK Partili Şahin'den çok konuşulacak referandum yorumu
YSK Başkanı'ndan tartışmalara nokta: Maç oynarken kural değiştirmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu'nu toplayacak
'Hayır çıkmazsa kapatırız' diyen araştırma şirketinden açıklama
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
Erdoğan: Referandum bitti, şimdi ilk işimiz idam!
AK Partililerden CHP'lilere silahlı tehdit
Genel merkez önünde "Kemal istifa" sloganları
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
Kılıçdaroğlu: Yüzde 50 hayır dedi, YSK kararı tartışmalı
İşte "evet" rekoru kıran ilçe
Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası ortalığı karıştırdı
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il
Erdoğan'dan rekor kıran ilçeye teşekkür telefonu!
Athena Gökhan'dan "evet" sevinci
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
Erdoğan vatandaşa seslendi: Atı alan Üsküdar'ı geçti, haberleri yok
Yakışıklı oyuncu 1 değil, 2 kadınla birden yakalandı
Fenerbahçe sonunda kurtuluyor
Kılıçdaroğlu, MYK'yı acil toplantıya çağırdı
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve damadı oy kullandı
Milli futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Melih Gökçek ve oğlundan referandum paylaşımı
"Canavar" yeni imzayı attı
Akşener'den iddialı açıklama: YSK'ya göre 'hayır'ın oranı yüzde 52
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Bakanların konuşturulmadığı Hollanda'da "Evet" oyları patladı
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
Türkiye'nin referandumu dünya medyasında 1 numaralı haber oldu
Askeri araca roketli saldırı: 4 güvenlik görevlisi yaralı
Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 3 kişi öldü
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Hükümetten referandum sonuçlarına ilk yorum: Beklediğimiz gibi değil
Demirtaş'ın sandığından 'Hayır' çıktı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da çıkan sonuç
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
AK Parti Erol Olçok'suz ilk seçiminde beklediğini alamadı
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
Hayranlarını ayağa kaldıran kararı ailesi aldı
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi