Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'ın alacağı önlemlerle FETÖ'yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum



Hindistan, 1 Mayıs (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuştu. Hindistan nüfusu, kaynakları ve ekonomisiyle stratejisiyle önemli bir konuma sahiptir diyen Erdoğan, Türkiye olarak terörle mücadelede Hindistan'ın yanındayız.Terör örgütlerinin hedefi yıldırmaktır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar teröristler muhakkak döktükleri kanda boğulacaklar. Türkiye, Hindistan'ın harekete geçirilmeyi bekleyen bir potansiyeli olduğuna inanıyor. İki ülke arasında temas ve ticaret hacmimizi arttırmalıyız. İki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor. Paralarımızı kur baskısından da kurtarmanın gereğine inanıyoruz. İstişarelerimiz sırasında 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden FETÖ hakkında ayrıntılı bilgi verdim. 249 insanımızın şehadetine, 2193 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan bu karınlık yapı dünyanını en gözü dönmüş terör örgütlerindendir. Dost Hindistan'ın alacağı önlemlerle FETÖ'yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum. Bilhassa Avrupa'da kültürel ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının zehirli bir sarmaşık gibi toplum bünyesini sardığını görüyorum. Farklılıklarımızı bir tehdit değil zenginlik olarak görüyorum. dedi.