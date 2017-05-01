Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan Dünyanın En Büyük Demokrasisidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk şirketlerinin Hindistan'ı dünyanın en gelişmiş alt yapısına sahip ülkelerinden birine dönüştürmeleri konusunda yürütülecek çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırız. G20'de Türkiye ile yer alan Hindistan dünyanın en büyük demokrasisidir" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Hindistan'da bulunuyor. Temaslarına başlayan Erdoğan, Raj Ghat Otel'de düzenlenen Hindistan-Türkiye İş Forum'unda konuştu. Akıllı şehir projesinde Türk müteahhitlik firmalarının yer almaya hazır olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bazı şirketlerimizin Hint ortaklarıyla önemli projeler gerçekleştirdiklerini biliyorum. Ancak bu konuda çok daha fazlasını yapacak potansiyelimiz mevcuttur. Bizde Türk şirketlerinin Hindistan'ı dünyanın en gelişmiş alt yapısına sahip ülkelerinden birine dönüştürmeleri konusunda yürütülecek çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırız. G20'de Türkiye ile yer alan Hindistan dünyanın en büyük demokrasisidir. Bunun yanında Hindistan, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen serbest pazar ekonomilerinden biri durumundadır. Ülkenin son yıllarda sayın Modi önderliğinde yüksek teknolojide bilgisayar yazılımı alanında ve uzay endüstrinde kat ettiği önemli mesafeyi takdirle takip ediyoruz. Tüm bu sektörlerde Hindistan ile işbirliğimizi geliştirmeyi arzuladığımızı bilhassa belirtmek istiyorum. İki ülke ekonomileri birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu bakımdan bir çok alanda araştırma geliştirme çalışması yürütülebileceğini ortak yatırımlarla 3. ülke pazarlarına birlikte girilebileceğini düşünüyorum" dedi.



"Ülkemiz dünyanın 2. büyük müteahhitlik sektörüne sahiptir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Türk özel sektörü özellikle inşaat alanında dünya pazarına açılmakta önemli bir başarı göstermiştir. Ülkemiz bugüne kadar üstlendiği 342 milyar dolarlık iş hacmiyle dünyanın 2. büyük müteahhitlik sektörüne sahiptir. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 42 şirketimiz bulunuyor. Hindistan hükümetinin hayata geçirdiği 100 akıllı şehir ve Hindistan'da yap projelerinin Hindistan'ın kalkınmasına ve kentsel dönüşüme büyük katkı sağlayacağı ortadadır görülüyor. Bu projelere Türk müteahhitlik firmaları katkıda bulunabilir. Aynı şekilde enerji alanında ülkelerimiz arasında büyük bir potansiyel olduğunu düşündüğümü belirtmek isterim. Hindistan'ın enerji alanındaki öncü rolünü takdir ediyoruz. Yenilenebilir enerji başta olmak üzere bu alandaki tecrübelerimizden karşılıklı olarak faydalanabiliriz. Nükleer enerji ülkelerimiz açısından bir diğer işbirliği alanı olabilir. Turizmle Hindistan'la iş birliğimizi geliştirebileceğimizi bir başka önemli alan olarak görüyorum."



"Düğünlerini ülkemizde yapan Hintli ailelerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz"



Geçtiğimiz yıl 25 milyon yabancı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydeden Erdoğan, "Tabi bu bizim için ideal rakam değildir. Bunların arasında Hint turistlerin sayısı sadece 79 bindir. Halbuki Hindistan'dan biz çok daha fazla turist bekliyoruz. Tanıtıma da ağırlık vererek tur operatörlerini karşılıklı olarak teşvik etmeliyiz. Son yıllarda düğünlerini ülkemizde yapan Hintli ailelerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz. Tüm bu imkanları geliştirmek suretiyle 2017 yılında daha fazla sayıda Hintli turisti ülkemize bekliyoruz. Özellikle balayılar için ülkemiz çok müsait bunun içinde bekliyoruz" dedi.



Erdoğan, "Turist sayılarının arttırılması ulaşımın geliştirilmesinde gerekli kılıyor. Türk Hava Yolları ve Atlas jet havayolu şirketimiz Hindistan'a yönelik sefer sayıları ile güzergahlarını arttırmak istiyorlar. Bu alanda ortak uçuş düzenlemelerinin bulunduğu Air India ve Türk havayolları ile diğer havacılık şirketlerimiz arasındaki iş birliğimizin geliştirilmesi yerinde olacaktır. Havayolu taşımacılığındaki gelişmenin Başbakan sayın Modi'nin turizmi kalkınmanın itici güçlerinden birine dönüştürme hedefi başta olmak üzere ortak çıkarlarımıza hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - YENİ DELHİ