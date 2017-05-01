Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi’de Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Yeni Delhi'de düzenlenen Hindistan-Türkiye İş Forumu kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile görüştü. Erdoğan ve Swaraj, iki ülke ilişkilerini ele aldı. - YENİ DELHİ