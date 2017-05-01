Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj'ı kabul ettiİstanbul, 1 Mayıs (DHA) ? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj'ı kabul etti

İstanbul, 1 Mayıs (DHA) ? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı kabul etti.

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