Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj'ı kabul ettiİstanbul, 1 Mayıs (DHA) ? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj'ı kabul etti
İstanbul, 1 Mayıs (DHA) ? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı kabul etti.