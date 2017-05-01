Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüştüYENİ DELHİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
YENİ DELHİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Yeni Delhi'de düzenlenen Hindistan-Türkiye İş Forumu kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile görüştü. Erdoğan ve Swaraj, iki ülke ilişkilerini ele aldı.