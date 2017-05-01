Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj'ı Kabul Etti - Yeni Delhi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile tokalaşması Heyetlerin bir araya gelmesi YENİ DELHİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki temasları kapsamında, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile tokalaşması
Heyetlerin bir araya gelmesi
YENİ DELHİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki temasları kapsamında, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı kabul etti.