Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj'ı Kabul Etti - Yeni Delhi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile tokalaşması Heyetlerin bir araya gelmesi YENİ DELHİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki temasları kapsamında, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj'ı Kabul Etti - Yeni Delhi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile tokalaşması
Heyetlerin bir araya gelmesi
YENİ DELHİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki temasları kapsamında, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı kabul etti.

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