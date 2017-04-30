Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da CEO'larla Bir Araya Geldi

Resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki önde gelen şirketlerin CEO'larıyla bir araya geldi.

BAKANLAR CUMHURBAŞKANI'NA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Taj Palace New Delhi Otel'de gerçekleştirilen toplantıda; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.