Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da

YENİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney Asya'nın önemli ülkesi Hindistan ile Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının buluşma noktası Türkiye arasındaki dayanışma bölge ile birlikte dünyanın da barışına, huzuruna, refahına katkıda bulunacaktır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jamia Millia İslamia Üniversitesi'nce kendisine fahri doktora tevdi edilmesi dolayısıyla düzenlenen törende bir konuşma yaptı.



Jamia Millia İslamia Üniversitesi'nin genç dimağları eğitmek amacıyla kurulduğunu belirten Erdoğan, "Böylesi köklü, yüksek ve saygın eğitim öğretim kurumu tarafından şahsıma fahri doktora unvanı verilmesi beni ayrıca memnun etmiştir. Şahsıma gösterdiniz teveccüh için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şahsımdan öte bu fahri doktorayı da milletim adına alıyorum." ifadesini kullandı.



Aralarındaki uzak mesafeye rağmen Hindistan ile Türkiye ilişkilerinin köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, bölgede 350 yıl hüküm süren Babür devletinin kuruluşunda Anadolu'daki Osmanlıların çok ciddi destekleri bulunduğunu vurguladı.



Ekber Şah'ın modern Hindistan'ın temelini oluşturan farklı inanç ve kökendeki insanları aynı devlet çatısı altında yönetebilme kabiliyetini kazandıran ilk hükümdar olduğunu anlatan Erdoğan, ünlü Hint Şairi Tagore'nin "Sonsuzluğun yüzünde bir gözyaşı damlası" şeklinde tanımladığı Tac Mahal'in de ortak tarihin sembol eserlerinden biri olarak kabul edildiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tac Mahal'in Türkiye'nin her köşesinde yüzlerce eseri bulunan Mimar Sinan'ın talebeleri tarafından inşa edildiğine dikkati çekerek, "Eserin banisi Şah Cihan'ın Osmanlı'ya olan muhabbetini bugün de saygıyla hatırlıyoruz. Osmanlı'nın son dönemlerindeki en önemli padişahı olan Abdülhamid Han'ın iade-i ziyaret için Japonya'ya gönderdiği Ertuğrul Fırkateyni 128 yıl önce Bombay Limanı'nda heyecanla ve samimi bir muhabbetle karşılanmıştır." diye konuştu.



İstiklal Harbi"nin yürütüldüğü dönemde Hindistan halkının Türkiye'ye verdiği desteği unutmanın asla mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı 1922 yılında zaferle sonuçlandırması, Hindistan halkının kendi bağımsızlık mücadelesine de ilham kaynağıdır." dedi.



"Hindistan halkının ülkemize olan muhabbetini bizzat gördüm"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapan Hindistan'ın sömürge olarak kalmayı kabul etmesinin mümkün olmadığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Tarihe geçecek bir azim ve cesaretle yürütülen bağımsızlık hareketi sonunda başarıya ulaşmıştır. Hindistan bağımsızlık hareketinin liderleri Gandhi ve Nehru'nun iki ülke arasında güçlü ilişkiler kurulmasını arzu ettiklerini biliyoruz. Tüm bu güçlü arka plana rağmen Türkiye-Hindistan ilişkilerinin bugün maalesef olması gereken düzeyin çok gerisinde bulunduğunu görüyoruz. Biz Türkiye olarak Hindistan ile siyasi, ekonomik, kültürel tüm ilişkilerimizi geliştirme, güçlendirme yönünde samimi bir iradeye sahibiz. Hindistanlı dostlarımızın da aynı yaklaşıma sahip olduklarına inanıyorum. Hindistan halkının ülkemize olan muhabbetini bizzat görme, şahit olma imkanı buldum. Bu ziyaretim inşallah yeni bir dönemin başlangıcına vesile teşkil edecektir. Bugün yaptığımız görüşmelerde Sayın Başbakan ile dar kapsamlı heyetler arası görüşmelerimizin çok verimli geçtiğini ifade etmek istiyorum."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kültür ve eğitimin Hindistan ile Türkiye arasında büyük potansiyel barındıran alanların başında geldiğine işaret ederek, Hindistan Cumhuriyeti'nin ilk kültürel iş birliği anlaşmasını 1951 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile imzalamasının tesadüf olmadığını aktardı.



Hint televizyonlarında yayınlanan Türk dizilerinin, Türk televizyonlarında oynayan Hint dizilerinin büyük ilgi görmesinin de tesadüfi olmadığını kaydeden Erdoğan, "Hint çiftlerin düğünleri için giderek daha fazla ülkemizi tercih etmeleri de iki ülke kültürlerinin birbirlerine yatkınlığını ortaya koymaktadır. Ülkemizin hiçbir vatandaşı için Hindistan meçhul bir ülke, Hint kültürü meçhul bir kültür değildir. Gönüllerdeki bu yakınlığı her alanda fiili işbirliğine çevirmemiz gerekiyor. Onun yolu da eğitim öğretimden geçiyor." diye konuştu.



Jamia Millia İslamia Üniversitesi'nde, Yunus Emre Enstitüsü'nün iş birliğiyle Türkiye'den gelen okutmanların Hint öğrencilere lisans düzeyinde Türk dili ve edebiyatı dersleri verdiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'de de 118'i Türkiye'nin sağladığı burslarla olmak üzere, 171 Hindistanlı öğrencinin yükseköğrenim gördüğünü bildirdi.



Erdoğan, Hindistan'da Türkiye burslarına olan ilginin katlanarak artıyor olmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu yıl başvuru sayısının 589 olarak gerçekleştiğini, bu sayının daha da artmasını arzu ettiklerini belirtti.



"Yakın iş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç var"



Türkiye'de öğrenim gören Hindistanlı gençlerin her birini ortak gelecek adına çok önemli bir yatırım olarak gördüklerini anlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra nitelikli insan kaynağı olarak Hindistan'a en iyi şekilde hizmet edecekler. Dostluğumuzun daim kılınması için ortak tarihimizin genç nesillere aktarılması da sorumluluklarımız arasındadır. Bu güzide üniversite gibi kurumlar genç ve dinamik nüfuslara sahip Türkiye ve Hindistan'ın geleceğine ışık tutarken, geleceği hazırlama noktasında ortak tarihi yaşatacaklardır. Farklılıklar değil, müşterekler üzerinden yürüteceğimiz çalışmalardan çok kısa sürede her iki ülkenin de faydasına önemli neticeler elde edeceğimize inanıyorum.



Küresel düzeyde yeniden bir yapılanma sürecinden geçtiğimiz şu dönemde ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Güney Asya'nın önemli ülkesi Hindistan ile Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının buluşma noktası Türkiye arasındaki dayanışma, bölge ile birlikte dünyanın da barışına, huzuruna, refahına katkıda bulunacaktır."



Bugün İstanbul ile Yeni Delhi arasının 5 saat 45 dakika sürdüğü bilgisini paylaşan Erdoğan, bunların artık uzun mesafeler olmadığını, bakıldığında her ne kadar uzak görünse de ne kadar yakınlaştığını anlamamak için hiçbir sebep bulunmadığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra artık gençler olarak farklı bir dinamizme ulaşılması gerektiğini belirterek, gençlere şöyle seslendi:



"Bu meseleye sahip çıkmalısınız. Eğer sizler bu meseleye sahip çıkarsanız, Türkiye Hindistan ilişkileri çok kısa bir sürede olması gereken seviyeye ulaşacaktır. Bunun için önce zihinlerdeki ön yargıların bir kenara bırakılması gerekiyor. Sizlerden ricam, lütfen Türkiye'yi Batı'lı ajansların haberlerinden veya terör örgütlerinin buradaki lobilerinin yaydığı yalanlarda değil, bizzat kaynağından takip edin. Ülkemizde İngilizce yayın yapan çok sayıda televizyon kanalı, gazete, dergi var. Türkiye ile ilgili gelişmeleri buralardan takip etmenizi öneriyoruz. Bu şekilde hareket ettiğinizde diğer kaynakların ülkemizle ilgili gerçekleri ne kadar saptırdıklarını, örttüklerini bizzat kendiniz de göreceksiniz."



(Sürecek)