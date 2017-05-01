Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da

Başakşehir'den Beşiktaş'a Twitter üzerinden gönderme
Evlilik programları yasaklandı, Seda eski mesleğine dönüyor
Iraklı futbolcunun yanına gidip "Kokuyorsun" işareti yaptı
3-1 biten maçtan sonra ilginç yorum: Bir tek pantolonunu değiştirmedi
2 kardeşini ve 2 yengesini 'su'dan sebeple öldürmüş
Baba cinayet zanlısı oğlunu kendi elleriyle jandarmaya teslim etti
Kaza yapan minibüsten kaçak et döküldü
9 aylık hamile oyuncudan kamera karşısında dans şovu!
Müslüman kadına saldırıp çarşafını çıkartmaya çalıştılar