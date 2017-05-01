Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da

(Tür: Dış)
Ankara'yı sallayan iddia: Kılıçdaroğlu, kurultay talimatı verdi
Metiner 'artık yokum" diyen Şamil Tayyar'a cevap verdi
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