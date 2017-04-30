Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da

YENİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, ülkenin önde gelen CEO'larıyla bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Taj Palace New Delhi Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.