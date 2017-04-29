Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee’nin davetlisi olarak, Hindistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee'nin davetlisi olarak, Hindistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee'nin davetlisi olarak, 30 Nisan-1 Mayıs 2017 tarihlerinde Hindistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi.

Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Narendra Modi'yle baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Hamid Ansari'yi ve Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı da kabul edeceği belirtilerek, ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Hindistan'ın önde gelen şirketlerinin yöneticilerinin katılacağı Türkiye-Hindistan İş Forumunun düzenleneceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde, Hindistan ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi. - ANKARA

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