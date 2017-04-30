Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'a Gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hindistan ilişkilerinde her alanda muazzam bir potansiyel bulunduğunu belirterek, "Bunu nasıl harekete geçirebileceğimizi değerlendirmek, ona göre bir yol haritası çizmek en büyük arzumuzdur.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hindistan ilişkilerinde her alanda muazzam bir potansiyel bulunduğunu belirterek, "Bunu nasıl harekete geçirebileceğimizi değerlendirmek, ona göre bir yol haritası çizmek en büyük arzumuzdur. Her iki tarafta bu iradenin olduğuna inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve iş adamlarından oluşan heyetle birlikte Hindistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hindistan seyahatinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da eşlik etti.
Uçağın hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye'den Hindistan'a 7 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret"
Türkiye-Hindistan ilişkilerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Hindistan ziyaretim Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'den Hindistan'a 7 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacak. Hindistan'a başbakanlığım döneminde gitmiştim. Bu seyahat 16 Nisan halk oylamasından sonra yurt dışı ilk ziyaretim olacak. Hindistan seyahati ayrıca Mayıs ayı boyunca yapacağımız yoğun ziyaretlerin de ilk halkasını oluşturuyor. Hindistan dönüşü Rusya Federasyonu'na, Kuveyt'e, Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Brüksel'e ziyaretlerimiz olacak. Yeni Delhi'de hem Cumhurbaşkanı ile, hem Başbakan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bu program çerçevesinde Hindistan'ın ileri gelen firmalarının yönetim kurulu başkanları ile bir görüşmem olacak. Yarın da Türkiye - Hindistan İş Formu'na hitap edeceğiz. Türkiye'den 150 civarında iş adamımız bizimle beraber geliyor. Bu seyahatimizin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak bakımında önemli bir fırsat olacağına inanıyorum. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yanı sıra kültür, turizm, eğitim, enerji, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendireceğiz" diye konuştu.
"FETÖ başta olmak üzere masumları katleden, iki ülke ilişkilerini dinamitlemeye çalışan şer odaklarını da bu ziyaret sırasında ele alacağız"
Türkiye gibi Hindistan'ın da farklı terör yapıları ile mücadele ettiğini belirten Erdoğan, "24 Nisan günü düzenlenen hain saldırıda 25 Hint görevlisi hayatını kaybetti. Dünyanın en cani örgütleri ile mücadele eden bir ülke olarak Hindistan'ın acısını anlıyorum. FETÖ başta olmak üzere masumları katleden, iki ülke ilişkilerini dinamitlemeye çalışan şer odaklarını da bu ziyaret sırasında ele alacağız" ifadelerini kulandı.
"Türkiye ile Hindistan arasında her alanda muazzam bir potansiyel bulunuyor"
Erdoğan, Hindistan'ın 1.3 milyarı aşan nüfusu ve yükselen ekonomisi ile uluslararası alanda ağırlığı olan bir aktör olduğunun altını çizerek, "Hindistan ile ilişkilerimiz önemli mesafeler kaydetmiştir. Özellikle yazılım sektöründe Hindistan'ın konumu bellidir. Bunu iyi değerlendirme arzusu içerisindeyiz. Hindistan'a Son 5 yılda Türkiye'den bakan ve üstü seviyede ziyaretlerin sayısı, öncesi 20 yılı aşmıştır. Elbette mevcut seviyeyi yeterli bulmuyoruz. İlişkilerimizi çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Her alanda muazzam bir potansiyel bulunuyor. Bunu naslı harekete geçirebileceğimizi değerlendirmek, ona göre bir yol haritası çizmek en büyük arzumuzdur. Her iki tarafta bu iradenin olduğuna inanıyorum" dedi. - İSTANBUL