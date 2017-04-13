Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimsenin Terör Örgütlerini ve Arkalarındaki Güçleri Sevindirecek, Şehit...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin terör örgütlerini ve arkalarındaki güçleri sevindirecek, şehit yakınlarını, gazileri, ülke ve millet sevdalılarını üzecek bir tercihte bulunma sorumluluğunu üstleneceğini sanmayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin terör örgütlerini ve arkalarındaki güçleri sevindirecek, şehit yakınlarını, gazileri, ülke ve millet sevdalılarını üzecek bir tercihte bulunma sorumluluğunu üstleneceğini sanmayız."