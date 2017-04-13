Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimsenin Terör Örgütlerini ve Arkalarındaki Güçleri Sevindirecek, Şehit...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin terör örgütlerini ve arkalarındaki güçleri sevindirecek, şehit yakınlarını, gazileri, ülke ve millet sevdalılarını üzecek bir tercihte bulunma sorumluluğunu üstleneceğini sanmayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin terör örgütlerini ve arkalarındaki güçleri sevindirecek, şehit yakınlarını, gazileri, ülke ve millet sevdalılarını üzecek bir tercihte bulunma sorumluluğunu üstleneceğini sanmayız."

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