Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın. Kandil'de, aynı şekilde Güneydoğu'da nerede PKK varmış, PYD varmış kim olursa olsun, bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyecekler. Benim vatandaşımın huzurunu kaçıranlar bunun bedelini ödeyecekler."