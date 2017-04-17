Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayır Diyen Vatandaşlarımızı Anlayışla Karşılıyorum

Referandumda oyunu İstanbul'da kullanan, bugün de önce eski Cumhurbaşkanı Özal ve eski başbakanlardan Menderes ile Erbakan'ın kabirlerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul turunu Eyüp Sultan, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim'in türbelerinde dua ederek tamamladı.

Akşam saatlerinde Ankara'ya geçen Erdoğan, önce havalimanında toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra Beştepe'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki kalabalık bir vatandaş kitlesine hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Anayasa değişikliğinin ülkemiz için hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Buradan evet de dese hayır da dese sandık başına giderek tercihini sunan vatandaşlara şükranlarımı sunuyorum

Evet diyenlere bu değişikliğe verdikleri destek sebebiyle özellikle teşekkür etmek istiyorum. AK Parti genel başkanına, AK Partili kardeşlerime, MHP Genel Başkanına, MHP'li kardeşlerime, HÜDAPAR'a ve Büyük Birlik Partisi'ne ve yurt dışındaki vatandaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

"HAYIR DİYENLERİ ANLAYIŞLA KARŞILIYORUM"

Partileri 'evet' kararı almasına rağmen 'hayır' diyen vatandaşlarımı da anlayışla karşılıyorum. Bu, anayasa değşikliğinin içeriğini iyi anlatamadığımızı gösterir. Bizim için önemli olan milletimizn değidir.

25 milyon 225 bin oyla kabul edilmiştir. Dolayısıyla tartışmalar bitmiştir. Anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler milletimizn hizmetindedir.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz.

"BELİRSİZLİKLER ARTIK GERİDE KALDI"

Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Kasım 2019, onun önünde Mart 2019 yerel seçim var. Artık karar milletin.

"İDAMDA KARAR MERCİİ MİLLETTİR"

Siz burada Evet dediğiniz takdirde, Bahçeli ne diyor ben idama evet derim, Yıldırım'ın da böyle olduğunu biliyorum. Fakat sayın Kılıçdaroğlu da evet diyor. Parlamentodan geçti benim önüme geldi, ben bunu onayları. Olmadı bir halk oylaması da onun için yaparız. Şehitlerin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur. Karar mercii millettir.

Bundan sonrası gerek sayın Yıldırım sayın Bahçeli ve bunun yanında sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapacaklar. Parlamentomuz bu kararı verecek.

"BUNDAN SONRAKİ HÜKÜMETİ CUMHURBAŞKANI KURACAK"

Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren hükümeti sandıkta doğrudan milletimizin yarısından fazla desteğiyle gelen Cumhurbaşkanı kuracak.

Üye sayısı 600'e çıkan Meclis kanun çıkarma görevlerini daha iyi yapacaktır. Yargımız adaletin tesisi için çalışacaktır. Parlamento bugüne kadar Hakimler Savcılar Kurulu'na üye veriyor muydu? 4 tane o seçecek.

Burası milletin evi. Biz ne dedik bu Külliye miletin evidir miletin. İşte millet işte devlet.

Hükümetimiz bir yandan yatırımları hızla devam ettirirken bir yandan yeni projelerin hazırlıklarını yürütecektir.