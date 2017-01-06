Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun bugün hükümetine, devletine güvenen bir millet var, aleyhte propagandalar yapıldığı halde -huzurunuzda ben doğrusu- muhalefette Sayın Bahçeli'ye, hükümetine, devletine sahip çıkarken vakur duruşu sebebiyle de teşekkür ediyorum."