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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun Bugün Hükümetine, Devletine Güvenen Bir Millet Var, Aleyhte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun Bugün Hükümetine, Devletine Güvenen Bir Millet Var, Aleyhte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun bugün hükümetine, devletine güvenen bir millet var, aleyhte propagandalar yapıldığı halde -huzurunuzda ben doğrusu- muhalefette Sayın Bahçeli'ye, hükümetine, devletine sahip çıkarken vakur duruşu sebebiyle de teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun bugün hükümetine, devletine güvenen bir millet var, aleyhte propagandalar yapıldığı halde -huzurunuzda ben doğrusu- muhalefette Sayın Bahçeli'ye, hükümetine, devletine sahip çıkarken vakur duruşu sebebiyle de teşekkür ediyorum."

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