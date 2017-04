Cumhurbaşkanı Erdoğan Halk Oylaması Sonuçlarını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyerek, "Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar, yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi.



Anayasa değişikliğiyle ilgili sonuçların değerlendirilmesine yönelik basın toplantısını ilk defa bu mekanda yapıldığını belirten Erdoğan, bu mekanın bir basın toplantısına ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, televizyon ve radyoları başında kendisini dinleyen vatandaşları saygı ve sevgiyle selamladı.



Türkiye'nin demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığına sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle önlerine çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabilecek güçte ve kabiliyette olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık ve net olarak gördüklerini kaydetti.



"Tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz"



Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasının milletin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları aktardı:



"Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık ve milletimizin teveccühüyle tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz."



Anayasa değişikliğinin sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen içeriği itibarıyla köklü bir değişim arz ettiğini vurgulayan Erdoğan, bu meselenin ülkenin gündeminde aslında uzun zamandır konuşulduğunu anlattı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana sürekli medyanın kendisine sorduğu sorulardan bir tanesinin bu olduğunu, daha sonra birçok panellerde karşılaştığı sorulardan olduğunu dile getiren Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde de yine bu soruyla her zaman karşı karşıya olduklarını anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi ise yapılan kamuoyu araştırmalarının 2015 yılı başında başkanlık sistemine geçiş konusuna verilen desteğin yüzde 25-30'lar düzeyinde olduğunu gösterdiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Burası özellikle çok büyük önem arz ediyor. İşte böyle böyle zor bir süreç sonunda bugün Türkiye 25 milyon 'evet' oyuyla kararını vermiştir. Halk oylaması boyunca 'evet' için çalışan, bu yönde kararlı bir duruş ve yoğun bir çaba gösteren AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, STK'lar ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Verilen tüm oylar, elbette önemlidir ama özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki oyların ayrıca önemi olduğunu da burada vurgulamak isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını dikkate aldığımızda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar, ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır. Buradan ülkemizin tamamıyla birlikte bu bölgedeki vatandaşlarımıza tercihlerini ülkemizin birliğinden beraberliğinden kardeşlikten yana kullandıkları için hassaten şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."



