Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Halk Oylaması Sonuçları) Gerçekten Bir Olduk, İri Olduk, Diri Olduk,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Halk oylaması sonuçları) Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Adeta 7 düvel saldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Halk oylaması sonuçları) Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Adeta 7 düvel saldırdı. Vatanımıza nasıl saldırdılar gördünüz ama tüm bunlara karşı milletim dik durdu. Bölünmedi, parçalanmadı, yurt içi ve dışı, işte sandıkları siz patlattınız."

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