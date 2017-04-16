Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Halk Oylaması Sonuçları) Gerçekten Bir Olduk, İri Olduk, Diri Olduk,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Halk oylaması sonuçları) Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Adeta 7 düvel saldırdı. Vatanımıza nasıl saldırdılar gördünüz ama tüm bunlara karşı milletim dik durdu. Bölünmedi, parçalanmadı, yurt içi ve dışı, işte sandıkları siz patlattınız."