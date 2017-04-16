Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halk oylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar geride kalmıştır ama önümüzde yepyeni bir dönem vardır. Bilindiği gibi anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili değişiklikler, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması öngörülen seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. Önümüzde bu tarihe kadar yapılması gereken pek çok iş var. Çünkü 3 Kasım 2019 tarihinde bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin, milletimizin karşısına çok güçlü bir hazırlıkla çıkması gerekiyor. Artık sadece sloganlarla, sadece belirli değerlerin istismarıyla bu ülkede cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değildir. Milletimizin gönlünü kazanmanın, özellikle bu tür bir tavrın yanında geleceği için de söyleyecek sözünüz, hayata geçirecek projeniz veya projeleriniz, projelendirilmiş yatırımlarınız olmak zorundadır. Başka türlü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neticeye ulaşmak mümkün değildir."