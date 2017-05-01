Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala Suriyeliler Bombalanmaya Devam Etse, Biz Kapımızı Yine Kapatmayacağız....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala Suriyeliler bombalanmaya devam etse, biz kapımızı yine kapatmayacağız. O varil bombalarından kaçan insanlara, o kimyasal silahlardan kaçan insanlara, o konvansiyonel silahlardan kaçan insanlara eğer kapılarımızı kapatırsak biz de zalimlerden olmaz mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala Suriyeliler bombalanmaya devam etse, biz kapımızı yine kapatmayacağız. O varil bombalarından kaçan insanlara, o kimyasal silahlardan kaçan insanlara, o konvansiyonel silahlardan kaçan insanlara eğer kapılarımızı kapatırsak biz de zalimlerden olmaz mıyız? Zulme rıza zulümdür."

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