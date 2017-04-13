Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala Kılıçdaroğlu'ndan Cevap Bekliyoruz, Nereye Gittin, Kiminle Konuştun,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için bu değişim şart. Bu değişiklik bilhassa gelecek nesiller için elzem. Bundan sonraki kuşakların, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri başka türlü mümkün değil." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Valilik yanında düzenlenen "Giresun Buluşması"nda, Anayasa değişikliğinin ardından gençlerin ülkeye Parlamento'da hizmet vereceğini belirtti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Zaten bunların çocukları gitmez, Ankara'dakilerin çocukları gider." ifadelerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani fakir fukara, garip gureba, Anadolu çocukları Parlamento'ya gidemeyecekmiş. 25-30 yaş arasındaki 5 genç var Parlamento'da. Bak bakalım onlar kimlerin çocukları? O sensin, sen. Çocuğu sigorta hakkı kazanmadan çocuğunu sigortalı yapan adamsın sen. SSK Genel Müdürüydü beyefendi. Biz senin cemaziyelevvelini biliriz." diye konuştu.



Anayasa değişikliğini, ülkeye hizmet getirmek için gecesini gündüzüne katmış, terör örgütlerine karşı tarihin en büyük mücadelesini vermiş, darbecilerin karşısında dimdik durmuş anlayışın temsilcilerinin desteklediğine işaret eden Erdoğan, "Tablo işte bu kadar açık, bu kadar net." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin kararını anlayışla karşıladıklarını ancak bu kararın sonuçlarını hatırlatmanın da görevleri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Hiç kimsenin terör örgütlerini ve arkalarındaki güçleri sevindirecek, şehit yakınlarını, gazileri, ülke ve millet sevdalılarını üzecek bir tercihte bulunma sorumluluğunu üstleneceğini sanmayız. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için bu değişim şart. Bu değişiklik bilhassa gelecek nesiller için elzem. Bundan sonraki kuşakların 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri başka türlü mümkün değil."



"Niye kaçtın"



Alandakilerden, halk oylamasına kalan iki günde kapı kapı dolaşmalarını, rehavete kapılmamalarını isteyen Erdoğan, "Ne kadar yükseltirsek o kadar önemli." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da havalimanından kaçtığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Ben 3 buçukta indim havaalanına, duyuruyu yapmıştım. 'Geliyorum, herkes meydanlara' demiştim. Kaldığımız yerden bana bir teklif yapmışlardı, 'Sayın Cumhurbaşkanım burada yakın adalar var. Ben sizi, hızlı yatım var, onunla o adalara götüreyim'. Kendisine teşekkür ettim, dedim ki 'O topraklarda esir olmaktansa, kendi topraklarımda ölürüm'. Helikopterle havalanına, oradan da hemen süratle, belli bir yere kadar söylemedik belli yerden sonra, 'İstanbul' dedik. Çünkü İstanbul havaalanı dolmuştu, saat gece 3 buçuk. İndik orada hemen koordine ettik. Biraz sonra gençler yanımıza geldi, dediler ki 'VIP'ten, öbür tarafta Kılıçdaroğlu gitti'. 'Nereye', 'Bilmiyoruz'.



Şimdi görüntüler meydana çıkıyor, orada darbecilerle pazarlık yapıyor. Utanmadan bir de bir televizyon, radyo programında şunu söylüyor, 'Bir darbe olacak olsa tankların önünde ben dururum, üzerine ben çıkarım' diyor. Niye kaçtın, niye kalıp da oraya gelmedin? Yine bir televizyon programında diyor ki 'Sayın Cumhurbaşkanı bizi haberdar etseydi ben de oraya gelirdim'. Hey Allahım ya Rabbim ya Resulallah. ya ben millete çağrımı yaptım, sen de millet değil misin? Değil."



Erdoğan, "Bu arada hala Kılıçdaroğlu'ndan cevap bekliyoruz, nereye gittin, kiminle konuştun, ne konuştun? Ver cevabı bakalım." ifadelerini kullandı.



16 Nisan'ın bir aydınlık, milat olacağını dile getiren Erdoğan, "Giresun, 16 Nisan'da 'evet' diyerek bu değişime omuz vermeye, katkı sağlamaya hazır mı? Giresun, 16 Nisan'da sandıklarda Karadeniz gibi coşmaya hazır mı?" diye sordu. Alandakiler, Erdoğan'a "evet" karşılığını verdi. Rabia işareti yapan Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini alandakilerle söyledi.



Notlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapacağı platforma çıktığı sırada bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Bunun üzerine "Ağlamak yok" diyen Erdoğan, vatandaşları selamladı.



Meydana ve çevredeki binalara, dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı posterler asıldı.



Meydanda, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan, "Bir fındığın içini senden ayrı yemem, bugün gördüm Cumhurbaşkanımı, öldüğüme gam yemem", "Bu davada sürgünümüz hicret, hapishaneye düşmemiz halvet, ölümümüz ise yalnız ve yalnız şehadettir" yazılı pankartlar yer aldı.



Buluşma dolayısıyla alan çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, denizden Sahil Güvenlik ve deniz polisince botlarla tedbir alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, beraberindeki bakan ve milletvekilleriyle vatandaşları selamladı. Programa, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ile Nurettin Canikli, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Giresun Valisi Hasan Karahan ile milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.



(Bitti)