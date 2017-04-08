Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak Doğduğu Andan İtibaren Partime Üye Olurum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonrasında hak doğduğu andan itibaren AK Parti'ye geri döneceğini ve hizmete başlayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında referandumda 'Evet' çıkması halinde ne zaman AK Parti'ye geri döneceğini açıkladı.
"HAK DOĞDUĞU ANDAN İTİBAREN PARTİME ÜYE OLURUM"
Erdoğan şunları söyledi:
"Benim doğrusu en büyük şu anda düşüncem, birinci derecede düşüncem şudur; bu partinin (AK Parti) kurucu genel başkanıyım, dolayısıyla bu hak doğduğu andan itibaren partime üye olurum ve partime üye olarak hizmetime devam ederim."
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