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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa temasları kapsamında Rabia Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü Kan Bürümüş Katil Sürüleri Aleni Bir Işbirliği Halinde Saldırılarına...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması Alandan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa temasları kapsamında Rabia Meydanı'nda vatandaşlara...
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