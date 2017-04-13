Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gittiler Papa'nın Karşısında İp Gibi Dizilip Vaazını Dinlediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gittiler Papa'nın karşısında ip gibi dizilip vaazını dinlediler. Sonrada uygulamaya başladılar. Avrupa ülkelerinin referandum için takındıkları tutum ortada"

-"Milletimizin bu topraklarında olduklarından duyduğu rahatsız ediyorlar. AB liderlerinin Vatikan'da yaptıklarını gördünüz değil mi? Sizin Vatikan'da ne işiniz var. Vatikan Katolik, AB üyesi de değil"

-"Bu kardeşinize saldırıyorlar, ben ne yaptım bunlara? İsviçre Parlamentosunun önünde pankartımı astılar. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Mukadder olan ölüm bizi bir gün bulacak. Bizim tek derdimiz bu millete hizmet"

-"Avrupa'da Türk bakanlara kapanan kapıların, teröristlere sonuna kadar açıldı. Ne yaparlarsa yapsınlar Avrupa'nın yüzündeki makyaj dökülüyor. Altındaki o faşist, ırkçı, yabancı karşıtı, İslam düşmanı bir yüz, kendini göstermeye başlıyor"

-"İstikrar ve güven. İşte biz bunu başardık. Bunu başarınca da biz sıçramaya başladık. Bunu kıskanıyorlar. Hayır'cı yokluktur, hayır'cılar sefalettir, Kandil'dir, İmralı'dır. Hayır'a Pensilvanya'dan FETO talimat veriyor. Hayır deyin diyor. İşte geçen gün Kasımpaşa, Okmeydanı'nda 4 tane maskeli terörist kahvehane basıyor, burada evet'çilere yer yok diyor. Polisimiz bunların hepsini yakaladı"



GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.