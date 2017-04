Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresunlularla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, geçmişteki gibi siyasette krizler, kaoslar, kavgalar, dövüşler ülkesi mi olsun yoksa 5 yılda bir seçimlerin yapıldığı, yürütmenin, yasamanın, yargının kendi işine baktığı istikrarlı bir ülke mi olsun? 16 Nisan'da tercihinizi bunlardan birinden yana kullanacaksınız." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Valilik yanında düzenlenen "Giresun Buluşması"nda halka hitap etti.



Sadece son 12 yılda Giresun'un asker ve polis olarak 10 şehidi bulunduğunu belirten Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece iki ayrı tankın altına yatarak durdurmaya çalışan Sabri Ünal'ı yanına çağırdı.



Ünal'ın 15 Temmuz gecesinin önemli gazilerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "O gece Boğaz Köprüsü'nün üzerinde birinci tank geliyor, Sabri kendini tankın altına atıyor. İkinci tank geliyor, Sabri onun altına da kendini atıyor. Orada yara alıyor. Şu anda bazı yerlerinde yaraları var, arka arkaya ameliyatlar geçiriyor. Sabri benim şu an gönüldaşım, dava arkadaşım, yoldaşım. İşte Giresun, böyle evlatlar yetiştiriyor." dedi. Gazi Ünal da Erdoğan'ın sözlerini dinlerken gözyaşlarını tutamadı.



Erdoğan, İstanbul'da 15 Temmuz gecesi iki Giresunlu kişinin de şehit olduğunu anımsatarak, bu vesileyle bir kez daha şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve ruhları için "Fatiha" suresini okudu.



Bakara suresinin "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz anlamazsınız." ayetini hatırlatan Erdoğan, bunun çok önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirinden "Şehitler Tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor." dizelerini okudu. Şehitler Tepesi'ni boş bırakmayan şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, tüm gazi ve kahramanlara şükranlarını sundu.



Bundan bir asır önce Giresunluların kendi içinden oluşturduğu kuvvetlerle Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük kahramanlık gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bugün de bayrağımızın dalgalandığı her yerde onların torunları olarak sizler vatan vazifesini hakkıyla yerine getiriyorsunuz. Giresun'un buradan PKK'ya bir mesajı olacak mı? Giresun'un buradan DEAŞ'a bir mesajı olacak mı? Giresun'un buradan FETO'ya bir mesajı olacak mı? Giresun'un buradan ülkemizin birliğine, beraberliğine saldıran herkese bir mesajı olacak mı? 16 Nisan'da tek millet için 'Evet' diyor muyuz? 16 Nisan'da tek bayrak için 'Evet' diyor muyuz? 16 Nisan'da tek vatan için 'Evet' diyor muyuz? 16 Nisan'da tek devlet için 'Evet' diyor muyuz? Bayrağımıza, ezanımıza, istiklal ve istikbalimize göz dikenleri 16 Nisan'da 'Evet' diyerek sandığa gömmeye hazır mıyız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Bu sesi duyup da yüreği titremeyenin başına gök kubbeyi geçirmek boynumuzun borcu değil mi?"



"Tek bir sorunun cevabını arayın ve kararınızı ona göre verin"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğine kimlerin "Hayır" dediğine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Kandil 'Hayır' diyor, bölücü başı İmralı 'Hayır' diyor. FETO 'Hayır' diyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Öyle mi? Sevgili Peygamberimiz de 'Kişi sevdikleriyle beraberdir.' buyuruyor. Öyle mi? Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Her şey burada bitiyor zaten." ifadelerini kullandı.



Herkesin bu sözlerden nasibini alması gerektiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"16 Nisan'a iki gün kaldı. Tüm vatandaşlarımdan bir ricam var. Bugüne kadar söylenenlerin hepsini bir kenara bırakın. Özellikle yaşı 35'in üzerinde olanlar için söylüyorum. Tek bir sorunun cevabını arayın ve kararınızı ona göre verin. Türkiye, geçmişteki gibi siyasette krizler, kaoslar, kavgalar, dövüşler ülkesi mi olsun yoksa 5 yılda bir seçimlerin yapıldığı, yürütmenin, yasamanın, yargının kendi işine baktığı istikrarlı bir ülke mi olsun? 16 Nisan'da tercihinizi bunlardan birinden yana kullanacaksınız."



Gençlere seslenen Erdoğan, "Gençler için de başka bir sorum var. Size seçilme hakkını bile çok gören bir anlayışı mı yoksa size güvenen, sizin önünüzü açan bir anlayışı mı istiyorsunuz? Parlamentoya girmeye hazır mısınız gençler, kızlar hazır mısınız? Biz, bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Sizlere inanıyorum." diye konuştu.



"Parlamentoya girecek gençler 18 yaşında. Orada iki sene görev yaptıktan sonra artık emeklilik hakkını kazanacak, sürekli emekli maaşı almaya başlayacak." şeklinde çeşitli açıklamalarda bulunulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Dürüst ol dürüst, böyle bir şey yok. Parlamentoya girdi, milletvekili oldu. Emeklilik hakkını kazanmak başka bir şey, emekli maaşı almak başka bir şey. Diyelim ki ikinci dönem milletvekili olamadı. Olamaması halinde bütün sigorta primlerini, bunları kendisi ödeyecek veya çalıştığı firmadan bu ödenecek. 23 yıl bu prim ödenecek. Erkekler 65 yaşında emekli olabilir, kadınlar 63 yaşında emekli olabilir. Hadise bu ama bu bunu ne yapıyor, saptırıyor. Çünkü, hayatı yalan." değerlendirmesinde bulundu.



(Sürecek)