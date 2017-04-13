Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresunlularla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemde sürekli seçim kaybedip koltukta "kontrollü oturma" devrinin biteceğini belirterek, "Yedi seçim kaybetti ama buna rağmen koltukta oturuyor. Biliyorsunuz bunun adı, kasetli genel başkan. Kasetle geldi, bu defa bambaşka bir kasetle gidecek. Şimdi kaset de yok, artık CD ile gidecek. Bu sebeple önümüzdeki dönem en büyük reform anamuhalefet partisinde olacaktır." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Valilik yanında düzenlenen "Giresun Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da oylanacak yönetim sistemi değişikliğinin aslında çok daha önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bunu başarılabilseydik ne terör bu kadar azabilirdi ne ekonomik krizler belimizi bu derece bükebilirdi." ifadesini kullandı.



Son 14 yılda tesis ettikleri istikrar ortamının kimseyi aldatmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, özellikle gençlerin, Türkiye'nin hep böyle olduğunu ve bu şekilde gideceğini sandığını söyledi.



Erdoğan, Türkiye'nin bu noktaya kolay gelmediğinin altını çizerek, hep böyle devam etmeyeceğini ortaya koyan son örneğin 7 Haziran seçimleri olduğunu söyledi. Hiçbir parti gerekli çoğunluğu alamadığı için bir tıkanmanın yaşandığını hatırlatan Erdoğan, bu dönemde yaşanan terör saldırılarına işaret ederek, "Hemen çağırdım ve görüşmelerimizi yaptım, 'Bu böyle olmayacak, biz erken seçime gitmeliyiz.' dedik." değerlendirmesinde bulundu.



"Öyle yalanlar söylüyorlar ki insanın aklı havsalası almıyor"



Erken seçimde de milletin bunu gördüğünü, sandıklarda tek başına bir iktidar yolunun açıldığını belirten Erdoğan, daha o gün, seçimlerin resmi sonuçları açıklanmadan, malum parti veya partilerin, cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya başladığını kaydetti.



Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bugün, 'Böyle bir derdimiz yok.' diyorlar çünkü milletimiz bunlara dersini verdi. Ama akıllanmıyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda öyle yalanlar söylüyorlar ki insanın aklı havsalası almıyor. 'Cumhurbaşkanının muhtarlıkları, sendikaları kapatacağından' başlayan ve ardı arkası gelmeyen yalanlarla ortalıkta dolaşıyorlar. Önce 'Bunlara bir cevap verelim.' dedik, sonra baktık ki zırvaları tevil götürecek gibi değil, biz de kendi hallerine bıraktık. Zaten bugün söylediklerini ertesi gün kendileri yalanlıyor. Bir bakıyorsunuz 'Rakka'ya, Münbiç'e niye girmiyorsunuz?' diyor, beş dakika geçmeden 'Suriye'de ne işiniz var?' diyor.



Bir bakıyorsunuz 'Hollanda ile ilişkiler hemen kesilmeli.' diyor, daha bu sözün yankısı dinmeden 'Avrupa ile niçin gerginlik çıkartıyorsunuz?' diyor. Defalarca seçimlerden istediği neticeyi elde edememesi halinde 'siyaseti bırakacağını' söyleyen ama hiçbirinde sözünü tutmayan bu zatın miadı da dolmuştur. Bak söylüyorum, 16 Nisan bu miadın tarihidir. Yeni sistemde sürekli seçim kaybedip de koltukta 'kontrollü oturma' devri bitiyor. Çünkü bir kaybettiniz mi beş yıl gitti. Hangi parti böyle bir genel başkanı yerinde tutar soruyorum. Tutmaz ama bu çok kaldı orada. Yedi seçim kaybetti ama buna rağmen hala koltukta oturuyor. Biliyorsunuz bunun adı, 'kasetli genel başkan'. Kasetle geldi, bu defa bambaşka bir kasetle gidecek. Şimdi kaset de yok, artık CD ile gidecek. Bu sebeple önümüzdeki dönem en büyük reform anamuhalefet partisinde olacaktır."



"Türkiye bu konuda nasipsiz"



Yeni dönemde en büyük reformun anamuhalefet partisinde olacağını bildiren Erdoğan, sadece Türkiye'nin geleceği için söyleyecek sözü, uygulayacak programı, hayata geçirecek projeleri olanların ayakta kalabileceğine işaret etti.



Demokrasilerde anamuhalefet partilerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, demokrasinin iktidarı anamuhalefetle güçlü kıldığını ama ne yazık ki Türkiye'nin bu konuda nasipsiz olduğunu ifade etti.



Erdoğan, Pazar gününden sonra Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağına işaret ederek, "Rehavet yok, oy oranı ne kadar yüksek olursa olsun daha fazla...Öyle bir kükremeliyiz ki tüm dünya bunu duymalı." dedi.



Bugüne kadar projeleriyle konuştuklarını belirten Erdoğan, yeni yönetim sistemiyle ülkeyi 2023'e kadar daha da büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, sadece Giresun'a son 14 senede 13,5 milyar lira yatırım yaptıklarını anlattı.



Erdoğan, bir müjde vermek istediğini de dile getirerek, "Espiye ve Bulancak ilçelerimize önümüzdeki yıl doğalgazı getiriyoruz." ifadesini kullandı.



(Sürecek)