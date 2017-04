Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresunlularla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güya demokrasinin, eşitliğin, çoğulculuğun kalesi Avrupa Birliği liderlerinin son Roma zirvesinde, Vatikan'da yaptıklarını gördünüz değil mi? Sizin Vatikan'da ne işiniz var? Vatikan, Avrupa Birliği üyesi mi? Sizin içinizde Protestan da Ortodoks da ateist de var. Vatikan Katolik, ne işiniz var orada? Tek millet, gittiler Papa'nın karşısında ip gibi dizilip Papa'nın bazı nasihatini dinlediler sonra da ülkelerine gidip uygulamaya geçirdiler." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Valilik yanında düzenlenen "Giresun Buluşması"nda halka hitap etti.



Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılışının ardından ilk kez Giresun'a geldiğini dile getiren Erdoğan, alandaki kalabalığı işaret ederek, "Şu muhteşem tabloya bak. Giresun Giresun olalı böyle bir ilgi görmedi." ifadesini kullandı.



Giresun yöresine ait "Bir Fındığın İçini" türküsünün bir bölümünü hatırlatan Erdoğan, "Bugün Giresun'a geldik, sizlerle kucaklaştık ya artık gam yok keder yok." diye konuştu.



Ordu-Giresun Havalimanı'nı geçen yıl 781 bin yolcunun kullandığını anımsatan Erdoğan, "Dünyanın sayılı mimari eserlerinden biri olan havalimanımız sayesinde İstanbul'a, diğer şehirlerimize, yurtdışına çok daha rahat bir şekilde gidip gelebiliyor musunuz? Baharda yaylalarımız daha bir güzel olur, oraları ihmal etmiyoruz değil mi? Giresun 16 Nisan'da 'evet' diyerek, baharı bayrama çevirmeye hazır mı? Giresun 16 Nisan'da sandıkta 'evet'leri patlatmaya hazır mı? Memleketimizin her yeri bir başka güzel ama buralar şöyle bakıyorum, bir başka güzel." ifadelerini kullandı.



"Sis Dağı Yaylası" türküsünün de bir bölümünü okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bedenimiz uzaklarda olsa da ruhumuz hep Karadeniz'in güzelliklerinin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Ülke olarak bu kadar güzelliği bir araya toplayınca başımızın belalardan ne yazık eksik olmadığını da görüyoruz. Bin yıllık, 500 yıllık, böyle bir tarihe sahip millet, şüphesiz ki geleceğe çok daha farklı, çok daha emin adımlarla yürüyor. Her fırsatta birçok gayrimeşru hesaplar önümüze konuyor. Gezi olaylarını gördük, yaşadık ama tutturamadılar. Niye? Bu millet asildi. 15 Temmuz'u biliyorsunuz, yine tutturamadılar. Niye? Bu millet bir başka kükredi.



Duvarlara ne yazdılar? 'Zulüm 1453'te başladı.' diye yazdılar. Bu kadar açık konuşamayanlar da 'kem' diyerek, 'küm' diyerek milletimizin bu topraklardaki varlığından duydukları rahatsızlığı ifade ediyorlar. Güya demokrasinin, eşitliğin, çoğulculuğun kalesi Avrupa Birliği liderlerinin son Roma zirvesinde, Vatikan'da yaptıklarını gördünüz değil mi? Sizin Vatikan'da ne işiniz var? Vatikan, Avrupa Birliği üyesi mi? Sizin içinizde Protestan da Ortodoks da ateist de var. Vatikan Katolik, ne işiniz var orada? Tek millet, gittiler Papa'nın karşısında ip gibi dizilip Papa'nın bazı nasihatini dinlediler sonra da ülkelerine gidip uygulamaya geçirdiler."



"Ben bunlara ne yaptım?"



Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Belçika, Avusturya ve daha birçok Avrupa ülkesinin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması süreciyle ilgili takındıkları tavra dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:



"İşte bugün bütün Avrupa dergilerinde bu kardeşinize saldırıyorlar. Ben ne yaptım bunlara? Benimle alıp veremedikleri ne? İsviçre Parlamentosu'nun önünde dev bir pankart asmışlar, şakağıma da silahı dayamışlar. Ne diyorlar? 'Erdoğan'ı öldürün'. Siz kimsiniz? Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz kaza ve kadere iman ederek çıktık. Mukadder olan ölüm bizi bir gün gelip bulacak. Bizim derdimiz yok."



