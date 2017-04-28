Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanını Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanını kabul ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Mabeyn Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanını kabul etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Mabeyn Köşkü'nde kabul etti.
Cuma namazını Dolmabahçe'de bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile birlikte kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mabey Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi kabul etti. Basın mensuplarının kabulden görüntü almasına izin verilirken görüşme basına kapalı gerçekleşti.