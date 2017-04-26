Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı ile Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Nisan 2017 tarihinde İstanbul'da Afrika Birliği Başkanı olan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile bir araya gelecek.



Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan "Türkiye - Afrika Tarım Bakanları 1. Konferansı ve Tarım İş Forumu" vesilesiyle Türkiye'yi ziyareti esnasında gerçekleşecek olan bu görüşmenin, ikili ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. - ANKARA