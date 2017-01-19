Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı Kabul Etti

Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

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