Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, CHP'nin Başındayken Aynı Zamanda Türkiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, CHP'nin başındayken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değil miydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, CHP'nin başındayken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değil miydi. Bunu bilmeyecek kadar dersini çalışmamışsın"
-"Biz bu toprakları masa başında öyle cetvelle çizerek değil, kanlarımızla yoğurarak vatan yaptık."
-"Bazılarına dersi tam vermemiz lazım. Şimdi burada 'evet'çiler, hadi gel kimi denize döküyorsun görelim. Bu ne terbiyesizliktir. Benim oyumun kaderini sen mi belirleyeceksin."
-"Bak Kılıçdaroğlu sen başında olduğun partinin bile geçmişinden bir habersin. Soruyorum, Gazi Mustafa Kemal, CHP'nin başındayken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değil miydi. Bunu bilmeyecek kadar dersini çalışmamışsın"
İZMİR- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.