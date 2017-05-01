Cumhurbaşkanı Erdoğan Gandhi Anıtı'nı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi’de Mahatma Gandhi Anıtı’nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Mahatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Hindistan'da temaslarına devam ediyor. Hindistan ziyareti kapsamında Mahatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı. Erdoğan daha sonra anıt defterini imzaladı.
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