Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efsane Lider Gandhi'nin Anıtına Gül Döktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Mahatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret etti.

GANDHI ANITI'NI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Hindistan'da temaslarına devam ediyor. Hindistan ziyareti kapsamında Mahatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı. Erdoğan daha sonra anıt defterini imzaladı.

GÜL YAPRAKLARI DÖKTÜ

Erdoğan'ın burada anıta gül yaprakları dökmesi de dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan gül yapraklarını atmadan önce kokladığı ve kokuyu beğenmesi üzerine yanındakilere de koklattığı görüldü.

İşte o anlardan kareler: