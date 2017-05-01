Cumhurbaşkanı Erdoğan Gandhi Anıtı'nı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gandhi Anıtı'nı ziyaret ettiHindistan, 1 Mayıs (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki temasları kapsamında Mahatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gandhi Anıtı'nı ziyaret etti
Hindistan, 1 Mayıs (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki temasları kapsamında Mahatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada düzenlenen törende Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Gandhi'nin anıtına çelenk koydu ve anıt defterini imzaladı.
Anıt ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve diğer ilgililer de hazır bulundu.