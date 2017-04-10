Cumhurbaşkanı Erdoğan: Freni Patlamış Kamyon Gibiler (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇORUM'DAN AYRILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Çorum Valisi Necmettin Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Prof.Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gitti. Burada okul bahçesinde toplanan öğrencilere otobüs üzerinden konuşma yaptı. İmam hatiplerdeki öğrenci sayısının 600 bine çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir 28 Şubat belası geldi, bu 600 bini bir anda, orta kısımları kapatmak suretiyle 60 bine indirdiler. 60 bine indiği zaman bunlar zannetti ki biz bunların kökünü kuruttuk. Fakat onlar bilmiyordu ki en büyük tuzak kurucu Allah'tır, en büyük hesabı yapan Allah'tır ve bu hesap tecelli etti. Şimdi bütün mesele ne? Müfredat, içerik. Şimdi bunu doldurmanın gayreti içindeyiz. Benim dört yavrum vardı, dördü de imam hatipli. Biz tabii burada okutamadık, mecburen yurt dışına göndermek zorunda kaldık ama kötü komşu bizleri de ev sahibi yaptı. Yavrularımız da gayet başarılı bir şekilde oralardaki üniversiteleri bitirdiler, Harvard'a da gittiler, öbür taraftan Berkeley'e de London School'a da gittiler. Buralardan mezun olarak ülkemize döndüler. Şimdi ben siz değerli yavrularımızdan da bunu bekliyorum. Başarılı olacaksınız çünkü size inanıyoruz. Bütün proje okullarıyla beraber bu imam hatip nesli inşallah, hani ben bir ara dindar nesil demiştim de dindar olduğunu zannedenler bile bana ciddi manada saldırmışlardı. Varsın saldırsınlar, biz bununla, bu toplumun içerisinde gerçekten bizim medeniyetimize, gerçekten yeni bir medeniyetin inşasına çalışacak nesli konuşuyoruz. En iyi ahlaka sahip bir nesli konuşuyoruz. Bu, diğer okullarımızda bu yok anlamında değil, oralardan dindar nesil yetişmez mi. Tabii ki yetişir. Biz onları da arzu ediyoruz ve imam hatipler, düz liseler, düz üniversiteler fark etmez, hepsinden biz böyle bir nesil istiyoruz" dedi.



Konuşmasının ardından buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ne geçerek Ahlatcı Metal Rafinerisi'ne ziyarette bulundu. Bu ziyaret de basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Akıncı Kışlası'na geçerek buradan helikopterle Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.



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