Cumhurbaşkanı Erdoğan: Freni Patlamış Kamyon Gibiler (2)

ERDOĞAN: BEKLEDİM DENİZE DÖKERLER DİYE AMA GELEN OLMADI



"Bir insanın özü ne ise zihni de odur, kalbinde ne varsa kelamına da o yansır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Hazreti Mevlana'nın dediği gibi; testinin içinde ne varsa dışına da o sızıyor. Bunların içinde de millete düşmanlık var, Kin, nefret var. Onun için birisi FETO'nun avukatlığını yaparken diğeri 'Evet' diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Dün İzmir'deydik, yüz binler Gündoğdu Meydanı'ndaydı. Bekledim, denize dökerler diye ama gelen giden olmadı. Neyi denize döküyorsun be? Haddini bil. Bunlar ne yazık ki terbiyeden muaf. Öbürü yine İzmir Milletvekili çıkıyor seçim otobüsünün üstünden oradaki insanımıza ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Bunu Hollandalı yapıyor. Atı, iti köpekleri ile beraber benim oradaki Trabzonlu vatandaşımın üzerine salıyor. ve onu orada ciddi manada yaralıyor. Ama sen burada bunu nasıl yapıyorsun. Sen 'Evet' diyenlere nasıl Yunan gözüyle bakıyorsun? Bunlar edep tarlasında hiç otlamamışlar."



'Hayır' diyenlerin imam hatip okullarını kapatanlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar ayrımcılık yaptılar. İmam hatip okullarını bir tarafa koydular diğer okulları bir tarafa koydular. Biz ise tüm okullara sahip çıktık. Kimseye cebir zor kullanmadık. Ne oldu. Şu anda kardeş kardeş dolaşıyorlar. Devlet dairelerinde bir arada rahatlıkla başı örtü başı açık birada çalışıyor mu? Evet bu. 16 Nisan'dan sonra bu daha da güçlenecek. Kardeşlerim bu Hayır diyenler kim? İmralı, Kandil, Pensilvanya'daki FETÖ 'Hayır' diyor. Şimdi bnde diyorum ki söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Onlarla beraber aynı söyleşiyi paylaşanlar aynı onlar gibidir" diye konuştu.



Geçenlerde bir 'Hayır' çadırına uğradığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dedim ki neden hayır diyorsunuz? Bana dedi ki; 'Çağdaş bir Türkiye için hayır diyorum' dedi. Ben de kendisine şu anda çağdışı bir ülkede mi yaşıyoruz' dedim. Tam bulunduğumuz noktadan Yavuz Sultan Selim Köprüsü görünüyor. 'Bak' dedim 'Bu köprü dünyada ilk. Şimdi bu modern köprü hangi ülkenin? Türkiye'nin.' Oradan bir beyefendi geldi. Dedi ki; Tamam da bu köprünün adını neden Yavuz Sultan Selim koydun' dedi. 'Böyle bir Sultan'ın adını oraya koymaktan daha güzel ne olabilir' dedim. Bu köprü tüm insanlığın köprüsü. Bunu 80 milyon bu ülkede kullanarak yurt dışından gelenler de kullanacak. Sustu" diye konuştu.



18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Kardeşlerim 'Türkiye'ye yabancı sermayeye girmiyor' diyenlere cevap o köprü. Yüzde 50'si Türk firmalarının yüzde 50'si Koreli. Bu köprü başladı. Bütün bu olaylar ortada. Ama ben sağlıkta attığımız adımlar bunlar da ortada. Siyaset bir yarış, tartışma olmadan mücadele olmadan siyaset yapılmaz kabul ediyorum ama yalan olmasın. Dürüst olsun. Siyasi rekabet asla işbirliğine, müşterek çalışmaya mani değildir. Milli meselelerde çekişme didişme olmaz. Ülkenin istiklalini, milletin geleceğini ilgilendiren hususlarda siyasetçiden beklenen güç birliği yapmasıdır. Ülkenin önünü açacak bir yönetim modelinde uzlaşmakta böyle bir durumdur. 16 Nisan'da milletimizin takdirine sunulan anayasa değişikliği ülkenin geleceği ilgili bir reformdur. Tutturmuşlar tek adam! Ne tek adamı ya? Bakınız Gazi Mustafa Kemal CHP'nin genel başkanı iken aynı zamanda Cumhurbaşkanı'ydı, İnönü, aynı şekilde. Bu adam kendi partisinin geçmişini bilmiyor. Kaldı ki dünya bunun örnekleriyle dolu."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim gençlerime parlamentonun kapısını kapatmak istiyorlar. Niye rahatsız oluyorsun Kılıçdaroğlu? Yok efendim bir dönem milletvekili olacak sonra emekli maaşı alacak. Yok öyle bir şey yalan söyleme? Doğru ol, dürüst ol. Aynı zamanda efendim askerlik yapmayacaklar. Biraz daha ileri gitse diyecek ki kızlarımızı da askere alsınlar. Kardeşlerim bugün bedelli askerlik var mı? Bakın biz polislere askerliği kaldırdık. Polislikte milletvekilliği de kutsal görevler. Genç, dinamik bir parlamento ile Allah'ın izniyle dünya ile yarışa gireceğiz. Kardeşlerim 80 milyon Türkiye olarak haykıracağız. Ülkemizi bölmek isteyenlerin hevesini bir kez daha kursaklarına tıkayacağız. Bize parmak sallayanlara okkalı bir ders vereceğiz" dedi.



Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alandan ayrıldı.



