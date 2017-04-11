Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türkiye'nin 67, Özgür Suriye Ordusu'nun İse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türkiye'nin 67, Özgür Suriye Ordusu'nun ise 500'ün üzerinde şehit verdiğini belirterek, "Bu, bin yıldır omuz omuza verdiğimiz mücadelede ödediğimiz son bedeldir. Şayet terör örgütleri, Urfa'nın, Mardin'in, diğer şehirlerimizin sınır bölgelerinden tamamen çekilip her şehri kendi halkına bırakmazsa bu operasyonlar devam edecektir." dedi.