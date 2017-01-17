Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar, eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa, kim ne derse desin karşısında bizi, hükümeti bulacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans Sektörünün Sahibi Durumunda Olanlar, Eğer Bu Ülkede Girişimciye,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar, eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa, kim ne derse desin karşısında bizi, hükümeti bulacaktır.
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