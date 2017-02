Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'nün TBMM'yi bombalamasıyla Osmanlı Meclis-i Mebusan'ının kapatılması aynı şeydir



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü ancak bir asır önceki işgal günleriyle mukayese edebiliriz. FETÖ'nün TBMM'yi bombalamasıyla Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın kapatılması aynı şeydir. Aynı amaca yöneliktir. Orada bir fark yok. Her ikisi de milli iradenin tecelligahı olan bu kurumları işlemez hale getirerek, ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmektedir dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü ve TÜBA Başkanı Prof. Ahmet Cevat Acar da yer aldı. Ödül töreninde hitap eden Erdoğan, günümüzde ülkelerin ve toplumların güvenlik anlayışlarının köklü bir değişime uğradığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskiden sadece sınırların ve çıkarların korunması olarak algılanan güvenlik kavramı, artık ekonomik, sosyal, kültürel tüm varlıklara yönelik tehditleri de içerek şekilde genişledi. Askeri, adli, polisiye tedbirler; güvenlik yaklaşımının görünürdeki yüzleridir. Bu konularda başarılı olmak elbette önemlidir; ama bunun yanında güvenlik döngüsünün tamamlanabilmesi için bilimden sanata, eğitimden spora, yatırımlardan medyaya kadar geniş bir alanda mücadele edilmesi gerekiyor. Bu mücadelede başarılı olabilmek için her alanda var olmak, öncü olmak durumundayız. Zira bize yakışan da budur diye konuştu.



REDDİYE BİZDE ASLA YOKTUR



Kendi teknolojisini ve bilimini üretemeyen bir ülkenin, kendi kültüründe ve değerinde de belirleyici olamayacağını belirten Erdoğan, Her medeniyet kendi teknolojisini, her teknoloji kendi kültürünü ve değerini üretir. Eğer siz kendi teknolojinizi, kendi biliminizi üretemiyorsanız onun kültüründe ve değerinde de belirleyici olamazsınız. Bizim kültürümüzde ve medeniyetimizde dünyada iyi olan, güzel olan, faydalı olan ne varsa onu almak, onu kullanmak ve geliştirmek vardır. Reddiye bizde asla yoktur. Biz, geçtiğimiz 14 yılda bilime, bilim insanlarına, bilimsel çalışmalara verdiğimiz önemle bu konuda çok önemli mesafe kat ettik dedi.



FETÖ DENİLEN ŞER ŞEBEKESİ EN ÇOK BU TÜR EKSİKLERDEN FAYDALANDI



İrfan ve hikmetten yoksun bir ilmin eksik olacağını vurgulayan Erdoğan, FETÖ'den örnek vererek, şöyle konuştu Bilim, sadece somut çıktıları itibariyle değil; zihinlerde yol açtığı değişim ve dönüşümle de milletler için önemlidir. Tarihimizdeki çalkantılara ve istikrarsızlıklara baktığımızda hepsinin de arkasında cehaletin, ilmi geriliğin, kültürel yozlaşmanın bulunduğunu görüyoruz. FETÖ denilen şer şebekesi, milletimizin eğitim ve yardımlaşma konusundaki hassasiyetlerini istismar ederken, en çok bu tür eksiklerden faydalanmıştır. Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, öğretmenler, iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler. Ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bunun için hep ilimle birlikte ecdadımız irfanı, ilmin yanına koymuştur. İrfan ile hikmet olmazsa o ilmin hiçbir anlamı yok



HER BİRİ SADECE SAHİPLERİNİN EMRETTİĞİNİ YAPAN BİRER MANKURTA DÖNÜŞMÜŞTÜR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti Pek çok sapkın yapı gibi FETÖ'cüler de burada yollarını kaybetmiştir. Ne olduklarını, kim olduklarını unutarak, her biri sadece sahiplerinin emrettiğini yapan birer mankurta dönüşmüştür. 15 Temmuz'da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü ancak bir asır önceki işgal günleriyle mukayese edebiliriz. FETÖ'nün TBMM'yi bombalamasıyla Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın kapatılması aynı şeydir. Aynı amaca yöneliktir. Orada bir fark yok. Her ikisi de milli iradenin tecelligahı olan bu kurumları işlemez hale getirerek, ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmektedir



PENSİLVANYA'YA İKİ ÖNEMLİ İTİKADİ BAŞLIĞI TESLİM EDERSENİZ...



Cehaletin havuzuna düşmenin çok büyük tehlike getireceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biz, ilah olarak Allah'tan başka bir güç asla tanımayız, tanıyamayız. Bu bizim inancımızın en önemli başlıklarından biridir. Bir diğeri de kulluktur. Allah'tan başka hiçbir güce biz kul olmadık, kul olamayız. Fakat kalkıp da siz Pensilvanya'ya bu iki önemli itikadi başlığı teslim ederseniz işte orada her şey kaydı, demektir. Bunun adı cehalettir. Bu cehaletin havuzuna düşmek, çok büyük tehlike getiriyor. Bu kör teslimiyetin ne inancımızda ne kültürümüzde ne de bilimde yeri vardır diye konuştu.



TÜBA 2016 AKADEMİ ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR



Her yıl uluslararası düzeyde ve üç alanda verilen TÜBA Akademi Ödülleri'ni bu yıl; Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Washington Üniversitesi (ABD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mary-Claire King, Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde ise California Berkeley Üniversitesi (ABD) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar M. Yaghi kazandı.