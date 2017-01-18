Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö'cülerin Tasfiyesi, İşleri Zorlaştırmak Bir Yana Kolaylaştırmış,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cülerin tasfiyesi, işleri zorlaştırmak bir yana kolaylaştırmış, hızlandırmış, rayına oturtmuştur. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler hep bu yöndedir. Bugüne kadar FETÖ'cülerin kamudan uzaklaştırılmasından dolayı aksayan bir iş, ortaya çıkan bir mağduriyet henüz görmedim, duymadım. Hatta yılbaşında İstanbul'da yaşanan terör saldırısının failinin yakalanmasında olduğu gibi, gerçekten çok zor ve takdir edilmeyi hak eden işlerin üstesinden başarıyla gelindiğini görüyoruz."