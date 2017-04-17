SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Camiinde 1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Camiinde 1
17 Nisan 2017 Pazartesi 13:35
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9510981] DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
,
Recep Tayyip Erdoğan
,
Tayyip Erdoğan
,
Recep Tayyip
,
R.T.E
,
Fatih
,
Erdoğan
10
17
27
Referandum sonrası Merkel'den Türkiye'ye çağrı!
Erdoğan'ın AK Parti'ye katılacağı tarih belli oldu
CHP, referandum için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
Hayranlarına büyük şok! Ertuğrul, Diriliş'e veda ediyor
HDP'nin kalelerinde seçimi etkileyen çarpıcı sonuçlar
Ankara 'Hayır' dedi, Gökçek bu tweeti attı
Komutanların sandıklarından hangi sonuç çıktı?
Arınç'tan referandum sonrası ilk yorum
"'Evet' çıkarsa kapatırız" diyen araştırma şirketi kararını verdi
Erdoğan görür görmez talimat verdi: Yıpranmış, yenileyin!
Sonuçlara efkarlanıp canlı yayında sigara istedi
Referandum sonucu Ağaoğlu'na pahalıya patladı
Kılıçdaroğlu: Yüzde 50 hayır dedi, YSK kararı tartışmalı
Bilet fiyatlarını duyan taraftar kazan kaldırdı
ÖSYM'den "puan türü değişiklikleri'' uyarısı!
Enes Ünal durdurulamıyor! Hepsini geçti
Meral Akşener: Türkiye bu ayıbı sürdüremez
Danimarka Başbakanı'ndan referandum sonrası tepki çekecek sözler!
Survivor'da Furkan, Serhat'a resmen yalvarıyor
Referandumda rekor kıran ülke! Almanya ve Hollanda'yı solladı
Hayırcılar sokağa indi, protestolar sabaha kadar sürdü
Oy pusulasından çıkan mesaj şaşkına çevirdi
Erdoğan'la görüşen F1'den kara haber geldi
Milli golcünün Erdoğan mesajı ses getirdi
Önce MGK sonra kabine toplanacak! OHAL bir kez daha uzatılıyor
Tarihi karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüne uydu
Erdoğan'dan rekor kıran ilçeye teşekkür telefonu!
3 kişinin öldürüldüğü köy sandığından 'evet' çıktı
Transferde yılın bombası patlıyor
İşte darbeyi planlayanların kaldığı cezaevindeki sandıktan çıkan sonuç
8 Nisan'da silah bırakan terör örgütü dağılmıyor
Kritik maç şifresiz kanalda
Zaferin ardından Erdoğan'dan Özal'ın mezarına ziyaret
Dünyanın en çok kazanan futbolcusu ortalığı karıştırdı
Acılı kardeşi İbrahim Erkal'ın son durumunu açıkladı
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
Referandum gecesi "en çok kim izlendi" sorusu yanıt buldu
Athena Gökhan'dan "evet" sevinci
2 çocuğunun hayatını kurtaran bakıcıya böyle sarıldı
9 milyonluk İstanbul'da 'hayır' ve 'evet' arasında 'kıl payı' fark
Taciz sonrası hayatını kaybeden minik kızın ailesine hapis istemi
Kesin sonuçlar açıklanınca hemen yürürlüğe girecek, tarih olacaklar
Ünlü oyuncu oğlu için sevgilisini karşısına aldı!
Referandumun ardından HDP'li eski vekil internette alay konusu oldu
İstanbul genelinde 'evet' rekorunun kırıldığı ilçe
Adil Gür bu kez fena çakıldı! İşte referandumun kazanan şirketleri
Sonuçların ardından AB'nin ilk açıklaması yine "şaşırtmadı"
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da çıkan sonuç
Tevez'den 38 milyon euroluk çalım!
Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı: Bu halin ne