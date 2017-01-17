Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği Fas Ankara Büyükelçisi Menouar Alem, Erdoğan'a güven mektubu taktim etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Fas Ankara Büyükelçisi Menouar Alem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Alem'in mahiyetindeki elçilik çalışanlarını taktim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinden sonra tören sona erdi. - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fas Büyükelçisini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul ettiği Fas Ankara Büyükelçisi Menouar Alem, Erdoğan’a güven mektubu taktim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği Fas Ankara Büyükelçisi Menouar Alem, Erdoğan'a güven mektubu taktim etti.
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