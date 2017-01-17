Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas Büyükelçisi Alem'i Kabul Etti (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Menouar Alem'i kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Alem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.



Alem'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.